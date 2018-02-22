الفتلاوي:الخنجر “صديقي” وسليماني له علاقات واسعة مع سياسيو السنّة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، ان جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية على اتصال مع قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فيما اشارت الى انه لا يوجد أي أحد يستطيع منع الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر من الترشح للانتخابات.وقالت الفتلاوي، في مقابلة متلفزة لها اليوم، انها “التقت مرة واحد بقاسم سليماني وتلقت منه اتصال، فقامت القوى السياسية بمهاجمتها بكافة الطرق، في حين ان جميع القوى السياسية بدءًا من الاكراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، والسنة من اتحاد القوى بجميع مكوناته، الى القوى الشيعية من التيار الصدري وحزب الدعوة وتيار الحكمة وغيرهم يتصلون بسليماني ويتفاوضون ويتناقشون معه”، مؤكدة ان “جميعهم علاقتهم طيبة بقائد فيلق القدس الإيراني”.وأشارت رئيس حركة إرادة من جانب اخر تعليقا منها على ترشح الخنجر للأنتخابات الى ان “جميع (الفحولة المشوربة) من السياسيين الذين كانوا يتهجمون على الخنجر لا يستطيعون اليوم منعه من الترشح للانتخابات”، لافتة الى انها “تتحدى أي سياسي ان يعترض او يمنع خميس الخنجر من الترشح” دون ان تذكر السبب!.