الفتلاوي الإطارية تعلن استعدادها للمناظرة مع التيار الصدري مشروطة بـ”السلامة”!

الفتلاوي الإطارية تعلن استعدادها للمناظرة مع التيار الصدري مشروطة بـ”السلامة”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت رئيس حركة إرادة والقيادية بالإطار التنسيقي حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، قبولا ’مشروطا’ للمناظرة “العلنية” التي دعا اليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.وقالت الفتلاوي في تغريدة نشرتها على حسباها الرسمي بموقع “تويتر” : “استجابة لدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط أن يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة”.

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