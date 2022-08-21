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الخارجية النيابية:السكوت عن قطع المياه عن العراق من قبل إيران خيانة عظمى
الفتلاوي الإطارية تعلن استعدادها للمناظرة مع التيار الصدري مشروطة بـ”السلامة”!
البنك المركزي:الاحتياطي النقدي سيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الجاري
المحكمة الاتحادية تؤكد على صحة عضوية النائب ( الجميلي)
ناظم:إنجاز الرقم الوظيفي من أسبقيات الحكومة
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هيأة الكمارك العراقية تكشف المستور في البصرة
الخارجية النيابية:السكوت عن قطع المياه عن العراق من قبل إيران خيانة عظمى
البنك المركزي:الاحتياطي النقدي سيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الجاري
زراعة كربلاء:إنتاج أكثر من (23) مليون بيضة مائدة خلال شهر واحد
صالح:نفاذ قانون الأمن الغذائي والتنمية نهاية العام الجاري
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