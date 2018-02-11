الفرقة العاشرة الأمريكية تتوجه إلى بغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قائد معسكر فورت دروم الذي يضم مقر الفرقة الجبلية العاشرة الجنرال والتر اي بيات، الأحد، عن استعداد الفرقة الجبلية العاشرة الأميركية التوجه إلى العراق للمشاركة بـ”تأمين” الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل.ونقلت صحيفة “واترتاون ديلي تايمز” في تقريرعن الجنرال بيات قوله إن “الفرقة الجبلية العاشرة تكمل استعداداتها لنشر مقر الفرقة في العراق”، حيث من المقرر ان يتم نشر مقر الفرقة استعدادا للانتخابات البرلمانية في العراق في ايار المقبل.وأضاف بيات، أن “هذه المتطلبات ستستغرق اجيالا، لكننا لانستطيع ان نسمح باقامة ظروف تمكن القوة الوحشية لداعش بالصعود”.وكان ائتلاف المالكي حذر في تصريح ،اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأميركية من الوقوع في مستنقع جديد لا يقل خطورة عن فيتنام في حال أصرت على البقاء في العراق، محذرا من واشنطن تستخدم الدعم المالي كورقة ضغط لاستمرار تواجدها العسكري.