الفريق أولسن:وجود قوات الناتو في العراق بطلب من حكومة الكاظمي

الفريق أولسن:وجود قوات الناتو في العراق بطلب من حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، الأحد (21 شباط، 2021) أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ، أن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم الأحد،  قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن”. وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، أن “العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، مبينا أن تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف”. وأشار إلى أن “العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، موضحا أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن”. من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن “وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية، مبينا أن بعثة الناتو  تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف”. 

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