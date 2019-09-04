الفريق العراقي باللون الابيض في تصفيات كأس العالم

الفريق العراقي باللون الابيض في تصفيات كأس العالم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جرت في العاصمة البحرينية المنامة ،الاربعاء، وقائع المؤتمر الفني لمباراة منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم مع نظيره البحريني.وتقرر ان يرتدي لاعبو منتخبنا الوطني اللون الابيض، بينما سيرتدي لاعبو منتخب البحرين اللون الاحمر في المباراة.ويتواجه يوم غد الخميس منتخبنا الوطني العراقي مع مستضيفه المنتخب البحريني، في مستهل مشوار تصفيات اسيا المؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022.ويخوض المنتخب الوطني مساء اليوم الاربعاء آخر وحدة تدريبية له على ملعب البحرين الوطني مساء اليوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة الأساسية التي ستواجه الأحمر البحريني سعيا لتحقيق الفوز و خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثالث المؤهل للمونديال إلى جانب خطف تذكرة المشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

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