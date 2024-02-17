الفشل المركب..السوداني:(70) مليار دولار سنويا حجم الإستيراد العراقي من البضائع معظمها من إيران الحبيبة

الفشل المركب..السوداني:(70) مليار دولار سنويا حجم الإستيراد العراقي من البضائع معظمها من إيران الحبيبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخميس (15 فبراير 2024) رؤية الحكومة الاقتصادية والتنموية امام رجال اعمال وشركات هولندية، مبينا ان العراق يستورد سلعا بـ70 مليار دولار سنويا معظمها من إيران الحبيبة، ومن هولندا وحدها بـ500 مليون دولار سنويا.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية”.وأشار السوداني إلى “العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي”، مؤكدا أن “العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود”.وأوضح السوداني انه “طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية”، مبينا انه “لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط”.وتابع: “نمضي في مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع”.واكد ان “العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع معظمها من الحبيبة إيران، ومن هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً”.وأكد أن “أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه”.

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