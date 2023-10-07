الفشل والهوان..بدلا من مطالبة إيران وتركيا بحصة العراق المائية وزارة الموارد المائية تحفر آبارا مائية

الفشل والهوان..بدلا من مطالبة إيران وتركيا بحصة العراق المائية وزارة الموارد المائية تحفر آبارا مائية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن حفر 740 بئراً مائياً خلال العام الحالي.وذكر بيان للوزارة ، أن “أهم أعمال الهيأة العامة للمياه الجوفية للعام 2023، تضمنت حفر 740 بئراً مائيأ ضمن خطة النفع العام”.وأضافت أنه “تم حفر 108 آبار لمعالجة شح المياه”، لافتاً إلى أنه “تم فحص 750 بئراً ونصب 386 أخرى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *