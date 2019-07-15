الفضيلة:خيارات مفتوحة لإصلاح حكومة عبد المهدي

الفضيلة:خيارات مفتوحة لإصلاح حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة النهج الوطني(الفضيلة)، الاثنين، أن كافة الخيارات متاحة امام الكتل السياسية من اجل إجراءات إصلاحات حكومية، مشيرة إلى وجود أربعة تحوم حولهم قضايا فساد.وقال النائب عن الكتلة حازم الخالدي في تصريح  صحفي، إن كتلته “معترضة على اربعة وزراء في حكومة عبد المهدي، ثلاثة منهم متهمون بقضايا فساد واخر مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة”.وأضاف الخالدي، أنه “وللاسف الشديد لغاية هذه اللحظة لم يتم تصحيح الخطأ على الرغم من تعهد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب”، مؤكدا أن “كل الخيارات التصحيحية متاحة أمام الكتل السياسية لاجراء إصلاحات حكومية”.

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