الفلاحي:تمديد حظر التجوال للشهر الخامس المقبل تحت الدراسة

آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح نائب رئيس خلية الازمة الحكومية، جاسم الفلاحي، الاربعاء (01 نيسان 2020)، حقيقة وجود نية لتمديد حظر التجوال، في بغداد والمحافظات، حتى شهر آيار المقبل، مؤكداً أن الحديث عن هذا التمديد سابق لأوانه.وقال الفلاحي في حديث صحفي، ان “خلية الازمة الحكومية تجتمع مرتين يومياً، في الصباح وعند المساء من اجل تقييم خارطة الانتشار الوبائي لفيروس كورون في العراق”.واضاف، ان “تمديد او تخفيف اجراءات فرض حظر التجوال تحدد في وقتها، وكذلك يحددها تقييم الموقف الوبائي وانتشار الفيروس بشكل عام”.واعلن وزير الصحة العراقي رئيس خلية الازمة الحكومية، جعفر صادق علاوي، أمس الثلاثاء)، تمديد حظر التجوال الى يوم 19 من شهر نسيان المقبل.وقال علاوي، في مقابلة متلفزة، ان “خلية الازمة الحكومية قررت تمديد حظر التجوال الى يوم 19 من شهر نسيان المقبل”.وتوقع الوزير انتهاء “ازمة كورونا في شهر حزيران المقبل، في حال التزم المواطنون بالحظر الصحي وإرشادات الوقاية”.يُشار الى ان خلية الازمة الحكومية، قدد قررت في وقت سابق فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات بدءاً من يوم 17 من الشهر الماضي، فيما أعلنت تمديد لاحظر حتى يوم الـ11 من نيسان.يذكر ان انتشار الفايروس جاء بسبب تحريض مقتدى الصدر لبسطاء الشيعة بزيارة مرقد الكاظم وصلاة يوم الجمعة في مدينة الصدر خلافا للاوامر الصادرة في وقتها بمنع الحركة.