الفهداوي:إيران وأحزابها في العراق وراء أزمة الكهرباء في البلاد

الفهداوي:إيران وأحزابها في العراق وراء أزمة الكهرباء في البلاد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الكهرباء الاسبق، قاسم الفهداوي، الاثنين، إن الناس يعتقدون إن مشكلة الكهرباء تقع على عاتق الوزارة حصراً لكن الحقيقة غير ذلك.وقال الفهداوي في تصريح متلفز ، إن “الناس يعتقدون ان مشكلة الكهرباء حلها بيد الوزارة فقط ، لكن الحقيقة أن المشكلة متداخلة تشترك فيها وزارة النفط والمالية والاجهزة الامنية”.واضاف أن “وزارة النفط منذ 2008 وعدت بتوفير الغاز في عام 2013 لكافة المحطات، وعلى هذا الاساس ذهبت وزارة الكهرباء باتجاه التعاقد للحصول على محطات، وبعد وصول الاخيرة وجدت وزارة الكهرباء إن الغاز غير متوفر لتلك المحطات، مما اضطرت للتعاقد مع ايران لتوريد الغاز”.وبين الفهداوي أن “كل دول العالم لديهم 10‎%‎ من توريد الغاز من الدول الاخرى الا العراق تجاوز ال35‎%‎ في توريده الغاز من إيران”،مشيرا إلى أن “الغاز الايراني كميته اقل من الغاز الذي يحرق في البصرة والجنوب بشكل عام”.واشار الفهداوي إلى أن “وزارة النفط اهتمت بانتاج النفط لما فيه من عائدات واهملت مشاريع انتاج الغاز “.ولفت إلى أن “وزير الكهرباء الاسبق عبد الجبار لعيبي حاول استثمار الغاز في حقل نهران عمر، لكنه واجه صعوبات كبيرة وتحديات تتمثل بمصالح إيران وأحزابها في العراق على هذا الملف”، مبينا أن “هذا الحقل كان بامكانه توفير 75‎%‎ من كمية الغاز القادم من إيران وبكلفة بسيطة جدا”.

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