الفهداوي:الحلبوسي “فيروس الطغيان والتفرد واستهداف المعارضين”

الفهداوي:الحلبوسي “فيروس الطغيان والتفرد واستهداف المعارضين”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي البارز في الجبهة العراقية قاسم الفهداوي، الاثنين، رئيس مجلس النواب بالتفرد وممارسة الطغيان خلال رئاسته البرلمان، مبينا ان الحلبوسي يامر جهاز مكافحة الارهاب باعتقال أي مواطن ينتقده عبر الفيسبوك.وقال الفهداوي في تصريح متلفز :ان “الجميع مطالب بالتعاون من اجل الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المصاب بفيروسي الطغيان والتفرد واستهداف المعارضين”.واضاف ان “الحلبوسي استغل منصبه لمصالحه الشخصية ولا يمكن السكوت كثيرا على خرق القانون”، مبينا ان ” الحلبوسي تفرد بالقرار وبات يحارب معارضيه وحتى الساكتين عنه “.واوضح ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يامر جهاز مكافحة الارهاب باعتقال أي مواطن يقوم بانتقاده عبر “الفيسبوك” “، مبينا ان “الجبهة العراقية جمعت اكثر من 35 نائبا وهناك مفاوضات مع نواب جدد لأضافتهم للمشروع السني الجديد لتصحيح المسار السياسي “.

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