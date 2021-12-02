الفهداوي: العبيدي رئيسا للبرلمان المقبل

الفهداوي: العبيدي رئيسا للبرلمان المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال قاسم الفهداوي في تحالف عزم ، الخميس، وجود حوارات مع بعض الكتل خارج المكون السني لتولي المرشح الفائز خالد العبيدي، رئاسة مجلس النواب بدلا من محمد الحلبوسي، وعدم المضي بتجديد الولاية للرئيس السابق محمد الحلبوسي.وقال الفهداوي، في حديث صحفي، إن “أحد أبرز مرشحي عزم هو النائب خالد العبيدي، والتحالف  مصر على ان يكون رئيس البرلمان المقبل منه”.وأضاف، أن “ترشيح الحلبوسي للرئاسة مرة ثانية لاضير فيه وان كانوا الكتلة السنية الأكثر عددا لكن ذلك لا يعني حصولهم على المنصب”.وأكد، أن “هناك دعما من كتل عديدة لمرشح عزم ان كان العبيدي او غيره”، لافتاً إلى ان “الحوارات مستمرة بهذا الشأن”.

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