الفهداوي يجدد عقد استيراد الكهرباء من إيران

الفهداوي يجدد عقد استيراد الكهرباء من إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، اليوم الاربعاء، مع وفد ايراني رفيع المستوى، على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من ايران لعام آخر.وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للفهداوي، ان الاخير “استقبل في مقر الوزارة، وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة وزير الصناعة والتجارة الايراني محمد شريعة مداري, والسفير الايراني في بغداد ايراج مسجدي, ومسؤول الملف الاقتصادي بين العراق وايران حسن دنائي فر”.واشار الى ان الجانبين “عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث سبل التعاون المشترك بين العراق وايران في مجال الطاقة الكهربائية وتذليل المعوقات والدفع باتجاه تعزيز العلاقة بما يخدم منظومتي الطاقة الكهربائية العراقية والايرانية, فضلاً عن مناقشتهم الربط التزامني بين البلدين”.واضاف البيان انه “تم الاتفاق على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من ايران لعام اضافي من ذات الخطوط الاربعة العاملة حالياً”.ولفت الى انه “تم في الاجتماع عرض النقاط الاساسية التي سيبحثها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الذي سيزور العراق خلال اليومين المقبلين”.

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