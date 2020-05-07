الفوضى والتخبط

( وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ) صدق الله العظيم
١- افراد الشعب العراقي ومكوناته العزيزه من العرب والاكراد والتركمان والمسلمين والاديان الاخرى كلها متساويه في الحقوق والواجبات ومنذ تأسيس الدولة العراقيه عام ١٩٢١ ولا خلاف بين مكوناتها المتآخيه ولكن بين عصابات التسلط على الحكم واحزابها المسلحه من طائفيه جاهله وعنصريه مغامره ولو على حساب مكوناتها المغلوبه وسرعان ما ادرك الشباب الحر المؤامره على وحدة البلد واهله الشرفاء لمكاسب مليشيات الغفله وحملة شعارات المذهب والقومية المزيفه .
٢- فكانت انتفاضة تشرين المباركه ضد ممارسات ادعياء الطائفه المارقين على الانتماء الوطني بدوافع خارجيه حاقدة استغلت ضعاف النفوس وادوات الاجنبي التي حاربت رجال الوطن الاوفياء لحساب الاعداء فاقدي الحياء لسنين وسفكت دماء مكوناته الاوفياء خدمة الطامعين الاعداء .
٣- فهل يمكن لمن غرف في الخيانه ان يتبوأ ادارة البلد او ان يكون له مكان في الوطن الذي حواهم عقود وتنكروا له إلا ان يتم مقاضاتهم عن الخيانه العظمى ودفع ثمن سفك الدماء البريئه .
ومن الذي يكرم هؤلاء في زمن افلاس البلد بان يذبحوا اكثر من ١٥٠ ( رأس غنم ) غدويه لأحد السفهاء والالاف من ابناء الشعب لم يتذوقوا قطعة لحمه بالسنه ولو لمره واحده… فأين الغيره ؟
٤- اما ان يعلق الفارغ وزير مالية الهدر انه يحارب بلا سلاح ويقصد لو بأمكانه ان يقاتل من فضحَ سرقاته لسيده بمليارات الدولارات سريا ثم علنا دون اعتبار مصلحة البلد ويا ليتها صرفت لشعب الاقليم … ولكن … !
٥- وقد طرح على شاشة الanb مساء يوم الثاني من الشهر الجاري في برنامج البوصله واستشهدوا ببعض الشهود المعلومين مثل السيد نجم البياتي والسيد ابراهيم الصميدعي والنائبه عاليه نصيف ومناقشة مسؤولي الفراغ عن بعض الامور مثل :
أ. حضور الفارغ قباد طالباني نائب رئبس دولة ( اربيل ) حول مطالبة الحكومه المركزيه بدفع ( ٣٨٤ مليار دينار ) عن رواتب موظفي الاقليم و ( ٩ مليار دينار ) عن ايواء المشردين العراقيين الى دولتهم .
ب. ونسي سرقات النفط منذ عام ٢٠٠٥ والى اليوم والتي سمح لهم ( عادل زويه ) بتصدير ٣٠٠ الف برميل يوميا على ان يسددوا للحكومه المركزيه مقدار ثمن ٢٥٠ الف برميل يوميا واليوم تجاوز التصدير حسب وزارة الخزانه الامريكيه ٣ مليون برميل يوميا وكذلك قيامهم بامداد متطلبات الكيان الصهيوني عن طريق تركيا بمعدل ٢٥٠ الف برميل يوميا . ( مثل الحرامي يطلب من صاحب الدار شيلني ) !
ج. وعندما قامت الحكومه الاتحاديه بمنع دخول الايرانيين وسد المنافذ الحدوديه والمطارات للحيلوله دون انتشار وباء كورونا الى العراق ثم قاموا بفتح المنافذ في دولة الاقليم والمطارات تحديا واستخفافا بالحكومه المركزيه وتم السماح ل ٧٠٠ شاحنه للعمل خلال المنافذ .
٦- كان النظام السابق قد اشترى مزرعة شاي في سيريلانكا واخرى مزرعة رز في فيتنام منذ عام ١٩٥٦ وعام ١٩٨٦ وعام ١٩٩١ وتم استثمارها للدوله العراقيه وبعد سقوط النظام السابق غابت في المجهول ، وقد اوكلت ادارتها لأشخاص من حزب هالكي ومغولي ومقتدى حسب المخابرات الأمريكية وذكرت عاليه نصيف هذه الجريمه على شاشة ال anb في الثاني من الشهر الجاري.
٧- ومن دواعي الدهشه ظهور ( القطري خميس الورور ) مجتمعا خلاف سيادة العراق مع ممثلة الامم المتحدة بلاس خارت على الفضائيات مدعيا ومتطفلا دون حياء على قرار وقف مخصصات رواتب الاقليم ومغطيا على السرقات وناسيا المدن المدمره ومشرديها والذين فقدوا ذويهم وممتلكاتهم ولو كان صادقا لاخبر اسياده بدعم العراق المفجوع بالادعياء امثاله .