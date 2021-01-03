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الاقتصاد النيابية:العراق يخسر 1.5 مليار دولار سنوياً بسبب قيام حكومة البارزاني ببيع النفط بسعر 6-9 دولار للبرميل الواحد
حزب بارزاني ينفي وجود خلافات مع حزب طالباني حول تسليم النفط وإيرادات المنافذ إلى بغداد
الضمير الإيراني العامري:سيادة العراق تتحقق بطرد القوات الأمريكية من العراق!
التخطيط النيابية:وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في طريقهما للإقالة
الفياض:إيران أولاً وأخيراً!!
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الاقتصاد النيابية:العراق يخسر 1.5 مليار دولار سنوياً بسبب قيام حكومة البارزاني ببيع النفط بسعر 6-9 دولار للبرميل الواحد
حزب بارزاني ينفي وجود خلافات مع حزب طالباني حول تسليم النفط وإيرادات المنافذ إلى بغداد
المالية النيابية:موازنة 2021 تحتوي على أرقاما مبالغ فيها جداً
وزارة التخطيط:40% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر
الخدمات النيابية:سنعمل على تدقيق “عقد شركة دايو “لتنفيذ ميناء الفاو
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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