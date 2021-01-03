الفياض:إيران أولاً وأخيراً!!

الفياض:إيران أولاً وأخيراً!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاحد، أن فصائل الحشد ستبقى متوحدة  تحت راية خامئني والمرجعية ، مشيرا الى ان القصاص من القتلة سيكون بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية.وقال الفياض في كلمة القاها في ساحة التحرير ، إن “الجموع في ساحة التحرير اليوم تعبر عن الارادة الحشدوية”، مؤكدا “أننا متوحدون تحت راية خامئني والمرجعية الدينية الحكيمة التي تحضر في الملمات التي توجه وتسدد”.وأضاف الفياض، أن “القصاص من القتلة يكون بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية”، مشيرا إلى “اننا لسنا رسل حرب ولا دعاة عنف”.ولفت رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى أن “ما يقوم بعض المهرولين للتطبيع هو ضعف وخواء وانعزال عن الشعوب”.

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