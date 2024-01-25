الفياض:ارتباط الحشد بالعراق من الناحية المالية فقط

الفياض:ارتباط الحشد بالعراق من الناحية المالية فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن الحشد الشعبي مرتبط بالعراق من الناحية المالية وتأمين تجهيزاته فقط، وهو وجود مذهبي يدافع عن مشروع الإمام خميني .وقال الفياض في كلمة بالمؤتمر التأسيسي الأول بعنوان العشيرة حشد وذخيرة في محافظة البصرة، إن “الحشد الشعبي مرتبط بالعراق من الناحية المالية وتأمين تجهيزاته فقط وهو الذراع القوي لمشروع الإمام خميني ،  وسيبقى الحشد سيفا بيد الإمام خامئني حتى تحقيق اندماج العراق بإيران وهذه الغاية الأساسية من تأسيس الحشد .

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