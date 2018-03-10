الفياض:الجيش العراقي أصبح قوة ((مساندة للحشد الشعبي))!!
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن الحشد الشعبي هو ذراع الدولة العراقية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وفيما اشاد بإمكانيات مديريات هيئة الحشد، أكد أنها تشكل ثروة كبيرة.ونقل موقع “الحشد الشعبي” عن الفياض قوله في مقابلة مع قناة “العراقية” الرسمية، إن “الحشد الشعبي يمثل ذراع الدولة العراقية وهو القوة الاولى في مواجهة اعداء البلاد والجيش العراقي اصبح الان في حال اسناد للحشد”، مؤكدا أن “الحشد يمثل جميع العراقيين وكل اللغط الذي اثير حوله خلال معركة الموصل كان مجرد هراء”.وأضاف الفياض، أن “إمكانيات الحشد الشعبي تشكل ثروة كبيرة”، مشيدا بـ”العمل الذي تقوم به مديريات الحشد الشعبي في المجال المدني واغاثة بعض المناطق ومساعدتها خدميا”.