الفياض:الحشد الشعبي في خدمة المشروع الصيني في العراق

الفياض:الحشد الشعبي في خدمة المشروع الصيني في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، مع سفير جمهورية الصين الشعبية تسوي وي الاستفادة من تجربة الجيش الشعبي الصيني ونهوضه بواقع الصين على المستويات الأمنية والاجتماعية والخدمية وذكر بيان لمكتب الفياض ، أن “الفياض استقبل السفير الصيني وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات بين البلدين وبخاصة الاستفادة من تجربة الجيش الشعبي الصيني ونهوضه بواقع الصين على المستويات الأمنية والاجتماعية والخدمية”.وشدد الجانبان، بحسب البيان، على “أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة”.من جانبه أشاد السفير الصيني بـ”جهود الحــشد الشعبي في ملاحقة ماتبقى من خلايا عصابات داعــش الاجرامية”. 

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