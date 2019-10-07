الفياض:القتل مصير كل من يطالب بتغيير النظام السياسي

الفياض:القتل مصير كل من يطالب بتغيير النظام السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الاثنين، ان الحكومة تدافع عن دستور بني بالدماء والتضحيات.وقال الفياض في مؤتمر صحافي عقده اليوم، ان “اسقاط الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح لا يتم الا في ظل الدولة”، مبينا “اننا ندافع عن دستور ودولة بنيناها بالدماء والتضحيات”.واضاف “نقول للاعداء والمتآمرين ان سعيهم سيخيب وقد خاب”، مشيرا الى “اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات”.وتابع “لدينا اسماء وتصورات ومعلومات سنعرضها في الوقت المناسب”.

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