الفياض:سيبقى الحشد راية بيد الإمام خامئني ولا نخاف من الخطر السوري

الفياض:سيبقى الحشد راية بيد الإمام خامئني ولا نخاف من الخطر السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  رئيس هيئة الحشد فالح الفياض خلال مؤتمر “العشيرة حشد وذخيرة” الذي انعقد في محافظة ميسان،الخميس، إن”ما يحصل في سوريا هو تحد ويوجب التوجس والحذر، لكن لا تأخذنا الأراجيف”، متسائلا “ما طبيعة الخطر الذي يمكن أن يواجهنا في العراق؟ هو احد امرين اما هجوم خارجي أو فتنة داخلية”.وأضاف “نحن بأتم الاستعداد لمواجهة الهجوم الخارجي بالحشد تحت راية الإمام خامئني،وعن الأمر الثاني وهو الفتنة الداخلية قال الفياض أنه “خلال السنتين الأخيرتين تمتاز بمقدار أكبر من السابق في الهدوء السياسي والانسجام والتعايش بين المكونات المجتمعية”.وأردف بالقول إن “العلاقة مع اقليم كوردستان وبين حكم الشيعة افضل، والاستقرار السياسي والأداء الحكومي افضل، و هذه العوامل تجعل عام 2024 هو غير عام 2014”.وتابع الفياض قائلا إنه ليس من السهولة ان يسقط العراق بالمؤامرات كونه يمتلك الحشد الشعبي ، مؤكدا أنه “لا وجود للخطر المحلي في وجود الوحدة والتكاتف”.وقال رئيس هيئة الحشد “نتحسب لما يحدث في سوريا فنراقب ونتواصل لحفظ الأمن وسد الثغرات”، مؤكدا “نعيش حالة من القوة والاستقرار وليس الغفلة كون القلوب المهزومة لا تصنع نصرا”.

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