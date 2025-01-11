الفياض:سيبقى الحشد سيفاً بيد الإمام خامئني لمحاربة أمريكا وإسرائيل

الفياض:سيبقى الحشد سيفاً بيد الإمام خامئني لمحاربة أمريكا وإسرائيل
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الولائي  العقيدة والارتباط رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، ان الحشد الشيعي سيبقى سيفا بيد الامام خامئني لمحاربة أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معها، وقال الفياض في تأبينه مقتل الإيراني قاسم سليماني ومواطنه أبو مهدي المهندس ، ان أمريكا عدوة الشعوب ولن يستقر الامن العراقي والإيراني الا بقتال أمريكا وإسرائيل ، وشدد الفياض ان الحشد في حالة طوع مستمرة  لتنفيذ مطالب خامئني وزعماء الاطار. 

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