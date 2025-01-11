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أحزاب كردية تحمل حكومة بارزاني مسؤولية أزمة رواتب الإقليم
نائب:جمع تواقيع لإيقاف الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم حزب الله اللبناني
الفياض:سيبقى الحشد سيفاً بيد الإمام خامئني لمحاربة أمريكا وإسرائيل
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
السوداني يوجه بتحويل السياحة إلى مصدر أساسي في الاقتصاد العراقي
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أحزاب كردية تحمل حكومة بارزاني مسؤولية أزمة رواتب الإقليم
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
السوداني يوجه بتحويل السياحة إلى مصدر أساسي في الاقتصاد العراقي
النزاهة النيابية: إدارة البنك المركزي فاشلة وفاسدة
اليوم..أسعار صرف الدولار=152000ديناراً
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عدنان حمد مدربا لنادي العروبة السعودي
كاساس: تأهل المنتخب العراقي لبطولة العالم يتطلب أولاً الفوز على الكويت وفلسطين
اليوم.. أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 13 لنجوم العراق لكرة القدم
تشكيل لجنة خبراء لتقديم النصائح إلى المدرب كاساس
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤجل مباريات دوري الفئات العمرية إلى ما بعد امتحانات نصف السنة
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مسؤول حكومي:إيران تقطع المياه عن العراق والسوداني مستمراً في دعم اقتصادها وتجارتها الفاسدة
السوداني لخامئني: رغباتكم أوامر ولن نحل الحشد لأنه قوة النظام السياسي
العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
السوداني: علاقة العراق بإيران كعلاقة الأم بولدها
السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت
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