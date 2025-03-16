الفياض:كل مسؤولي الحشد مليارديرية وبحله يرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها والحشد باقٍ تحت أمرة خامئني

الفياض:كل مسؤولي الحشد مليارديرية وبحله يرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها والحشد باقٍ تحت أمرة خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي  فالح الفياض، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عن حل الحشد وهو تحت أمرة الإمام خامئني، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك غير صحيح، وأن الحشد يتبع توجيهات الحرس الثوري ،وقال الفياض في حديث صحفي ، أن تسليط الضوء على الحشد في هذا السياق يكشف عن نوايا مبيتة. كما أشار الفياض إلى أنه تلقى رسائل عديدة من قيادات الحرس الثوري على أن الحشد يمثل الخط الأول في الدفاع عن إيران ومحور المقاومة الإسلامية. وأكد أن  جميع زعماء الفصائل الحشدوية وباقي المسؤولين  فيه اصبحوا من أصحاب الميليارات والمصارف والعقارات والمولات بفضل نفوذ الحشد الشعبي  وأن حله سيرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها ولذلك سنقاتل  ضد حله وسيبقى تحت أمرة الإمام خامئني ،واكد الولائي الفياض انه ضد إحالة منتسبي الحشد على التقاعد  لانهم يشكلون جيش الإمام الغائب ووكيله خامئني ، وأكد أن الحشد الشعبي يعد القوة الكبرى في العراق .

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