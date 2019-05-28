الفياض:محافظة نينوى تحت إشراف إدارة حزب عطاء المنضوي في تحالف البناء

الفياض:محافظة نينوى تحت إشراف إدارة حزب عطاء المنضوي في تحالف البناء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حركة عطاء فالح الفياض، الثلاثاء، أن انتخاب القيادي بحركته منصور المرعيد محافظاً لنينوى جاء نتيجة مخاض سياسي، معتبرا أن عصر أمراء الطوائف في إدارة المحافظات قد ولى.وقال الفياض في حوار متلفز ، إن “انتخاب محافظ نينوى جاء نتيجة مخاض سياسي “صفقة” ووفق خطوات ديمقراطية باشراف الخنجر وابو مازن”، نافيا “الأنباء التي تتحدث عن وجود أجندات معينة تقف وراء انتخاب محافظ نينوى منصور المرعيد”.وأضاف، أن “عصر أمراء الطوائف في إدارة المحافظات قد ولى ولن يعود في اشارة ضمنية للنجفيان”، مؤكدا أن “الموصل غير قابلة للبلع من قبل اي جهة”.وحذر الفياض من أن “حل مجالس المحافظات مخالفة دستورية خطيرة وستدخلنا بتداعيات”، داعيا إلى ضرورة “التعجيل باجراء انتخابات مجالس المحافظات”. يذكر ان المرعيد قيادي في حزب عطاء بزعامة الفياض.

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