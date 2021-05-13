الفياض “زعلان”على الحلبوسي لأنه قال “على الحشد أن يأتمر بالقائد العام”

الفياض “زعلان”على الحلبوسي لأنه قال “على الحشد أن يأتمر بالقائد العام”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضد الحشد الشعبي.وقال الفياض في مقابلة متلفزة مع قناة العراقية الرسمية ، إن “الحلبوسي كان له موقف سلبي من أي تخصيص للمفسوخة عقودهم من الحشد”.واضاف أن “المسار الذي يسير فيه الحلبوسي مخطئ ولن يوصله الى ما يريد”.وتابع الفياض، “نصحت الحلبوسي بأن لا يكون الرقم السني الأوحد”.وقبل ايام قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في لقاء متلفز إن “على قوات الحشد الشعبي أن تكون تحت قيادة الجيش وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة”.يذكر ان الحشد  الشعبي رواتبه الخيالية وتجهيزاته وسلاحه من خزينة الدولة العراقية ولكن اوامره من الحرس الثوري حصرا ورئيس الحشد الفياض مصنف بقائمة الارهاب الدولية ومشمول بالعقوبات الامريكية مثل رئيس اركانه القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله المكنى “ابو فدك”.

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