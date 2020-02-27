الفياض: لايزال منصب نائب رئيس الحشد شاغراً

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء 26 شباط 2020، انه لا وجود لما يعرف بـ’’شورى الحشد’’، مبينا ان تعيين أي شخصية لمنصب كبير في الهيأة هو مسؤولية، القائد العام للقوات المسلحة باقتراح من رئيس الهيأة.وبين الفياض، في مقابلة متلفزة، ان “تسمية نائب لرئيس الحشد خلفاً أبو مهدي المهندس لم تتم والامر مناط بقرار من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة”.وتابع ان “لم يصدر أي امر ديواني لغاية الان بتعيين عبدالعزيز المحمداوي خلفا للمهندس”، مؤكداً بالقول انه “لا يوجد مجلس شورى داخل الحشد الشعبي وانما سياقات قانونية وفق القانون والدستور”.وأشار الى ان “الحشد الشعبي، يعمل على تعزيز عمله وفق الهيكلية الجديدة للهيأة.