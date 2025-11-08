الفياض لحشده الشعبي.. صوتوا للقوائم الجهادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية فالح الفياض، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، القوات الامنية للمشاركة في الانتخابات النيابية التشريعية المقبلة، فيما شدد على ضرورة تذكر وصية خامنئي ومحمد رضا السيستاني بإختيار النزيهين!!.وقال الفياض في رسالة وجهها الى ابناء الحشد الشعبي الإيراني، : “يا من سطّرتم بدمائكم أروع ملاحم البطولة، وكنتم الدرع الحصين لهذا الوطن العزيزوحماية إيران ، يا من حملتم أرواحكم على أكفكم دفاعاً عن أرض العراق وإيران، أحييكم بتحية الاعتزاز والفخر، وأدعوكم اليوم إلى أن تواصلوا أداء واجبكم الجهادي، ولكن في ميدانٍ آخر لا يقل أهمية عن ميادين القتال، ألا وهو ميدان المشاركة في الانتخابات والتصويت للقوائم الجهادية”.

