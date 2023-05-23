الفياض لوزير الصحة الإيراني :نحن جنود خامئني وخدم لزوار إيران للعتبات

بغداد/ شبكة أخبار العراتق- التقى رئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، وزير الصحة الايراني، بهرام عين اللهي وأجرى معه محادثات حول سلامة زوار الاربعين.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه “الفياض التقى وزير الصحة الايراني وأجرى معه محادثات حول سلامة زوار الاربعين وتقديم خدمات الأكل والشرب والمنام مجانا لهم بما يغطي أكثر من 12 مليون زائر “.كما تطرق اللقاء الى التمهيدات المتخذة والجهوزية الصحية للزيارة الاربعينية بالاضافة الى موضوع تبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين بين ايران والعراق لخدمة المشروع الإيراني الكبير.وقال فالح الفياض،نحن في الحشد جنود الإمام خامئني وخدم لزوار إيران للعتبات الشيعية خاصة الزيارة الاربعينية تتطلب تقديم الخدمات في المجالين الامني وتأمين سلامة الزوار، مؤكدا ان تقديم الرعاية الصحية للحشود الكبيرة للزوار بواسطة الوحدات الطبية المتنقلة هو عمل شاق ويتطلب التمهيد له عدة شهور.من جهته اكد عين اللهي خلال هذا اللقاء ان نشر الوحدات الصحية والطبية المتنقلة وانشاء انفاق التبريد بهدف منع اصابة زوار الاربعين لضربة الشمس (ضربة الحرارة) يعتبر من التدابير اللازم اتخاذها وان تنفيذها في مراسم الزيارة الاربعينية في هذا العام سيساعد على توفير الراحة للزوار.كما اكد عين اللهي استعداد ايران لتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين مع العراق في فروع الطب كما جرى الاتفاق مع القيادي في العصائب وزير التعليم العالي، قائلا ان بامكان ايران ان تشارك الاخصائيين العراقيين في تجاربها وانجازاتها في مجال التكنولوجيات الطبية.واشار الوزير عين اللهي الى تأسيس جامعة السبطين بميزانية خصصتها الحكومة العراقية وباسناد علمي وتعليمي من ايران ، واضاف: ان هذا التعاون سيتعزز ويزداد بدعم من القوى الشعبية في العراق وخاصة هيئة الحشد الشعبي.