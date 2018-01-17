الفياض من بيروت:العراق يرفض المساس بالسيادة الإيرانية!

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، الأربعاء ، العراق مستعد لان يكون جسرا للتواصل بين العرب وايران، فيما لفت الى، أن الواقعية هي معرفة العدو وتسميته وعدم خلق أعداء وهميين.وقال الفياض في كلمة خلال مؤتمر العرب وإيران نحو مستقبل مشترك نظمه حزب الله اللبناني في بيروت: إن ” العراق مؤهل لأن يكون جسر تواصل بين العرب وإيران “.وأضاف أن ” العراق بعد 2003 اصبح حالة واحدة مع ايران وان المصالح تجلب بالحوار والمخاطر لا تدفع إلا بالجلوس على طاولة واحدة “، مبيناً أن ” أي اعتداء عسكري على دولة لن يضمن لأي دولة أخرى أن تبقى في مأمن “.وأشار الفياض إلى أن ” العراق يعتقد أن الحوار هو الحل الوحيد لدرء الأخطار المشتركة عن البلدان العربية والإسلامية “.واكد الفياض في كلمته رفض العراق لاي اعتداء على ايران او المساس بسيادتها.