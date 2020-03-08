الفياض وشمخاني يؤكدان على تعزيز قدرة الحشد الشعبي

الفياض وشمخاني يؤكدان على تعزيز قدرة الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأحد، اهمية التعاون بين العراق وايران في مواجهة داعش، مشيرا إلى أن العراق لن ينسى المساعدة الإيرانية في دحر “ داعش”.وقال الفياض في مؤتمر صحافي مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني ، إن “ العراق يولي اهتماما للتعاون مع ايران ولا ينسى مساعداتها في دحر داعش”.وأكد الفياض، “اهمية التعاون بين العراق وايران في مواجهة داعش وخطر مرض كورونا ”.وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وصل، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. 

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