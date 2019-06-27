الفياض وشينغر يبحثان الأزمة الإيرانية الأمريكية

بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر والوفد المرافق له.

وقال مكتب الفياض في بيان ، أن “مستشار الأمن الوطني فالح الفياض استقبل في مكتبه ببغداد مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر والوفد المرافق له”.