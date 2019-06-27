الفياض وشينغر يبحثان الأزمة الإيرانية الأمريكية

الفياض وشينغر يبحثان الأزمة الإيرانية الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر والوفد المرافق له.وقال مكتب الفياض في بيان ، أن “مستشار الأمن الوطني فالح الفياض استقبل في مكتبه ببغداد مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر والوفد المرافق له”.وتابع أنه “جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة بما يصب في صالح استقرارها، فيما شدد مستشار الأمن الوطني على أهمية اعتماد الحوار في تجاوز الازمات التي تعاني منها المنطقة”.

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