الفياض وقريشي يؤكدان على تعزيز التعاون بين الحشد والحرس الثوري

الفياض وقريشي يؤكدان على تعزيز التعاون بين الحشد والحرس الثوري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاربعاء، وكيل وزير الدفاع الإيراني اللواء سيد حجة الله قريشي والوفد المرافق له، في مكتبه ببغداد.وبحث الفياض خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، “الاوضاع التي تشهدها المنطقة”، مؤكدا على “أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز التعاون بين الحشد والحرس الثوري  وجهود مكافحة الإرهاب”.من جانبه اشاد قريشي بجهود الحشد الشعبي في “ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في البلاد”. 

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