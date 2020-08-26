الفياض يسلم الأسد رسالة من الكاظمي

الفياض يسلم الأسد رسالة من الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- سلم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المكتب الإعلامي للفياض في بيان ، ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق”.وأضاف البيان أن “الفياض سلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”. 

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