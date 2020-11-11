الفياض يلتقي الأسد لدفع 4 ألوية من الميليشيات الولائية في العمق السوري

الفياض يلتقي الأسد لدفع 4 ألوية من الميليشيات الولائية في العمق السوري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.وقال مصدر ، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وصل اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد”. واكد المصدر ان زيارة الفياض إلى دمشق تتعلق  بدفع 4 الوية من الحشد الشعبي   وانفتاحها مع الجيش السوري بطلب من الاسد ، وزار الفياض، دمشق في أب الماضي، التقى خلالها، الرئيس السوري، بشار الأسد، للتعاون بين الحشد والجيش السوري.يذكر ان لقاءات الفياض مع الاسد تنفيذا لأمر إيراني.

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