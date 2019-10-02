الفياض يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

الفياض يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس هيأة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر في عاصمة الولايات المتحدة، واشنطن.وذكر بيان موجز، للمكتب الإعلامي مستشار الأمن الوطني، أن الأخير  “التقى وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر في واشنطن”.

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