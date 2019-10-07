الفياض يهدد الشعب العراقي بميليشيات الحشد

الفياض يهدد الشعب العراقي بميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- في الوقت الذي تشتعل فيه الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق، والتي ردت عليها قوات الأمن بـ”القوة المفرطة” قبل أن تؤكد قيادة العمليات المشتركة اتخاذ خطوات لـ”محاسبة الضباط والآمرين ممن ارتكبوا الأفعال الخاطئة خلال التظاهرات”، خرجت ميليشيات الحشد الشعبي بتصريحات تهدد فيها باستخدام العنف لمنع “أي تمرد أو انقلاب”.وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، أن فصائله “جاهزة للتدخل لمنع أي انقلاب أو تمرد في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك”.ويعتبر الفياض  الاحتجاجات الشعبية التي يطالب فيها المحتجون بمحاربة الفساد وتحسين اقتصاد البلاد وغيرها من المطالب المشروعة، هي “مخطط فاشل لإسقاط النظام”.وقال: “هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، (…)، نعرف من يقف وراء التظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل”، مشددا على أنه سيكون هناك “قصاص لمن أراد السوء بالعراق”.وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت، الاثنين، بـ”استخدام مفرط للقوة” خلال مواجهات مع الانتفاضة الشبابية، راح ضحيتها 7254 شاب بين قتيل وجريح .فيما طالب المنظمات الحقوقية إحالة عبد المهدي الى المحكمة الجنائية كمجرم حرب لاعطاءه أوامر فتح النار على المتظاهرين الأعزل.

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