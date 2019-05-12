الفياض يُبشر مليشيات الحشد وإيران بأنه لا حرب على بلاد فارس

الفياض يُبشر مليشيات الحشد وإيران بأنه لا حرب على بلاد فارس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأحد، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جاء إلى بغداد ليقدم علامات اطمئنان بعدم القيام بعمل عسكري ضد إيران الحبيبة، فيما أكد أن العراق يكون لن جزاء من العقوبات الأميركية ضد إيران.وقال الفياض في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” ، إن “الحكومة العراقية كانت واضحة منذ الايام الاولى لأزمة العقوبات، اننا ضد هذه العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية ولم نكن جزء منها ابدا، بل نحن ملتزمون بالتعامل مع الجمهورية الاسلامية، والروابط الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية بين الشعبين العراقي والايراني لايمكن ان تنتهي بقرار وتبدأ بقرار”.وأضاف الفياض، أن “الروابط بين الشعبين هي روابط تاريخية وجودية، وهذه الازمة برأيي ستعمق الروابط بين البلدين بشكل اكبر وبشكل جذري، وليس العكس”.وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الي بغداد، اكد الفياض ان “الامريكان قلقون من احتمال ردود افعال ايرانية وجاءوا الي بغداد لكي يقدموا علامات الاطمئنان لعدم نيتهم القيام بعمل عسكري”.وأكد الفياض، أن “ العراق يقوم بدوره في هذه القضية بشكل كامل ومنسجم مع خصوصياته وعلاقاته المتميزة مع الجمهورية الاسلامية ومع حرصه علي تجنيب المنطقة ازمات حادة”.

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