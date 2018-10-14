الفيزا تمنع بشار رسن من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حرمت تأشيرة الدخول لاعب المنتخب العراقي بشار رسن من الالتحقاق بصفوف اسود الرافدين الذين يتواجدون في العاصمة السعودية الرياض لمشاركتهم في البطولة الرباعية.وخاض رسن مباراة الارجنتين وقدم مستوى جيد لقى استحسان الاعلام والجماهير الرياضية الا انه ترك المنتخب وعاد الى العاصمة بغداد بسبب وفاة والدته وطلب من الوفد العراقي المتواجد في الرياض توفير فيزا من اجل الالتحاق بصفوف المنتخب قبل مواجهة الاخضر السعودي الاثنين المقبل.