“الفيفا”:الصحة الأولوية قبل عودة الجماهير لمدرجات الملاعب

“الفيفا”:الصحة الأولوية قبل عودة الجماهير لمدرجات الملاعب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، أن الصحة يجب أن تكون الأولوية الأولى من أجل عودة الجماهير للمدرجات، وهو الأمر الذي سيتطلب بروتوكولات متفق عليها بين قطاع كرة القدم والسلطات الصحية.قال إنفانتينو خلال مشاركته في منتدى “Soccerex Connected” الافتراضي إن “كرة القدم عرض حي، ودون جميع المشجعين لن تكون النشاط المتعارف عليه، ولكن الصحة يجب أن تكون الأولوية الأولى ويجب أن نبحث عن بروتوكولات تسمح لنا بالعودة مجدداً، لدي إيمان بأن المستقبل سيكون مشرقاً، وأن إعادة الحياة لطبيعتها ستكون أفضل من السابق، يجب البحث عن التوازن ما بين الصحة وكرة القدم وجميع الاعتبارات التجارية”.وأكد رئيس “فيفا” أن “عودة الجماهير للملاعب من جديد واحداً من أكبر التحديات التي تواجها كرة القدم في الوقت الحالي”.وأضاف: “يجب أن نعمل سوياً في الاتجاه الصحيح، وأن نسأل أنفسنا الأسئلة الصحيحة، هل الجماهير مهتمة بجميع مسابقاتنا؟ هل هناك المزيد من المسابقات أم لا؟ وأن نتسائل عن كرة القدم النسائية، وكم مباراة يمكن للاعب محترف المشاركة بها خلال الموسم والمدة التي يحتاجها للراحة”.واختتم: “مونديال الأندية الجديد سيطوّر كرة القدم، نثق بشدة فيه”.

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