الفيفا:المنتخب الوطني العراقي في المرتبة (68)

الفيفا:المنتخب الوطني العراقي في المرتبة (68)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس (26 تشرين الأول 2023)،عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر تشرين الأول الحالي.واحتل المنتخب الوطني المركز الـ 68 في تصنيف “فيفا”الجديد برصيد 1347.38 نقطة متقدماً بمركز واحد عن التصنيف السابق.وجاء المنتخب العراقي في المركز السابع على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.وحل العراق في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر والسعودية وقطر.

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