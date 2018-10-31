الفيفا:على العراق تطبيق 18 نقطة لرفع الحظر عن ملاعبه
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، بتكملة النقاط التي اشرتها اللجنة، التي زارت عددا من ملاعب بغداد والمحافظات، بغية شمولها برفع الحظر.وذكر بيان لاعلام اتحاد الكرة العراقي : ان انفانتينو “ألتقى اليوم الاربعاء، برئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، خلال افتتاح المقر الجديد للاتحاد الاسيوي للعبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور”.وقال مسعود، ان “انفانتينو طالب، خلال اللقاء، بتكملة النقاط التي اشرتها اللجنة التي زارت ملاعب بغداد والنجف وزاخو وميسان، لغرض ادخالها الخدمة بشكل رسمي”.واضاف، ان “الرئيس انفانتينو جدد وعده بمساعدة الكرة العراقية في كل المجالات، لاسيما في قضية رفع الحظر الكلي عنها”.واضاف مسعود الى، ان “النقاط التي اشرتها اللجنة، والبالغة عددها 18، ينبغي العمل عليها من الآن” مبينا، ان “وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض العبيدي، كان قد شكل لجنة لمتابعة تنفيذ النقاط المذكورة في تقرير اللجنة”.الجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، يمثل العراق في اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي للعبة، الذي يعقد غدا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.