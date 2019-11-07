الفيفا:نقل مباراتي المنتخب العراقي أمام إيران والبحرين خارج العراق

الفيفا:نقل مباراتي المنتخب العراقي أمام إيران والبحرين خارج العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نقل مباراتي المنتخب الوطني امام ايران والبحرين في تصفيات المونديال الى خارج العراق.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح  صحفي، ان “فيفا رفض اقامة مباراتي العراق امام ايران والبحرين على ملعب البصرة الدولي بسبب التظاهرات”.واضاف الخرساني، ان “الاتحاد الدولي، اصر على نقل المباراتين الى خارج العراق، لذلك قرر اتحاد الكرة اختيار ملعب المدينة الرياضية في عمان لتكون ارضا لاسود الرافدين”.وستقام مباراة ايران في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، فيما ستقام مباراة البحرين في التاسع عشر من الشهر ذاته. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *