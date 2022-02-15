“الفيفا” تقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم

“الفيفا” تقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم، قراراً بإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين، التي توقفت، في تصفيات كأس العالم 2022، على أن يحدد لاحقا تاريخ ومكان إقامة المباراة وفقاً لبيان رسمي.وتضمن القرار أيضاً إيقاف 4 لاعبين من الأرجنتين لمباراتين، وهما، الحارس إيميليانو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لوسيلسو، وإميليانو بوينديا الذين يلعبون في الدور الإنجليزي.وانسحب منتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت في 5 كانون الاول الماضي من مواجهة البرازيل بعد أن حاول عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج لاعبي الارجنتين المعاقبين بسبب عدم إجرائهم الحجر الصحي المفروض على القادمين من بريطانيا أبان تفشي متحور أوميركون هناك.

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