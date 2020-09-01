“الفيفا” توافق على تمديد فترة الانتقالات الاولى للموسم الكروي العراقي 2020 / 2021

“الفيفا” توافق على تمديد فترة الانتقالات الاولى للموسم الكروي العراقي 2020 / 2021
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على تمديد فترة الانتقالات الاولى للموسم الكروي 2020 / 2021.وذكر بيان عن الهيئة التطبيعية: ان “الهيأة ارسلت خطاباً للاتحاد الدولي بتاريخ 8/28 من أجل تمديد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين بعد قرار تأجيل موعد انطلاق الدوري الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، وقرار خلية الازمة بإيقاف الانشطة الرياضية”.وتابعت “تماشياً مع توصيات الفيفا، ومع التوجيهات العامة والقرارات المتعلقة بكوفيد-19 ، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تمديد فترة الانتقالات الاولى لغاية تاريخ 2020/10/6 لجعل سوق الانتقالات أكثر مرونة مع الحفاظ على نزاهة المسابقات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *