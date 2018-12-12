الفيفا يعلن أسماء الطواقم التحكيمية العراقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة ،الاربعاء، وصول قائمة طواقمها المعتمدة دوليا من الفيفا. وقال الامين المالي للجنة لؤي صبحي في حديث صحفي له اليوم:”تلقينا اشعارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم <فيفا> يضم اسماء الحكام العراقيين المعتمدين رسميا”. واضاف :”ان القائمة ضمت حكام الساحة وهم (علي صباح ومهند قاسم وزيد ثامر ويوسف سعيد وواثق محمد ومحمد سلمان”. وبين صبحي :” ان الاشعار تضمن ايضا الحكام المساعدين وهم (حيدر عبد الحسن وامير داود ومؤيد محمد علي وواثق مدلل وميثم خماط واكرم علي وجهاد عطية واحمد صباح لافتا الى ان لجنة الحكام ستحرص على ان يكون المذكورة اسمائهم اعلاه بأتم الجاهزية من خلال الاختبارات الفنية والبدنية بين فترة واخرى حتى يكونوا على اهبة الاستعداد لاي مهمة تحكيمية خارجية”.