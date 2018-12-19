الفيلي:صالح لم يقرر لزيارة سوريا

الفيلي:صالح لم يقرر لزيارة سوريا
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بغداد/شبكة أخبار العراق افاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي ،اليوم الاربعاء، ان برهم صالح رئيس الجمهورية لم يقرر بعدُ زيارة سوريا.وقال الفيلي، في حديث صحفي له اليوم :ان “الرئيس برهم صالح يتواصل مع كل دول الجوار ولم يقرر بعد ترتيبات لزيارة العاصمة دمشق”.واضاف ان “الانباء التي تحدث عن زيارة صالح الى دمشق بعد ايام غير صحيحة”.ونشرت وسائل اعلام، في وقت سابق، انباء تفيد عن عزم رئيس جمهورية العراق برهم صالح زيارة الجمهورية العربية السورية، خلال الايام المقبلة.

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