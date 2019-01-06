الفيلي: مبعوث اردوغان سيزور العراق قريبا

بغداد/شبكة أخبار العراق- بين المتحدث باسم رئاسة الجمعورية لقمان الفيلي، الاحد، ان مبعوث اردوغان سيزور العراق لبحث ملف المياه، مبيناً ان الرئيس صالح اجرى حوارات صريحة مع الجانب التركي، مؤكداً ان هناك اتفاق على زيارة اردوغان الى العراق وذهاب عبد المهدي لانقرة.وقال الفيلي في تصريح صحفي له اليوم، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح اجرى حوارات صريحة مع الجانب التركي وتم التوصل الى آليات لحل المشاكل مع انقرة”.واضاف ان “تركيا متفهمة لخصوصية الحالة العراقية ومبعوث اردوغان سيزور العراق لبحث ملف المياه، كما ان هناك توافقات عالية المستوى بين صالح وعبد المهدي بشأن الزيارات الخارجية”.واوضح ان “اتفاقاً حصل على زيارة اردوغان الى العراق وذهاب عبد المهدي لانقرة، بالاضافة لذلك فأن الرئيس صالح يعتزم زيارة احدى دول الخليج قريبا”، لافتا الى ان “الجانب التركي طلب تفعيل بعض الاتفاقيات مع العراق”.