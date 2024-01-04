القائد العام:استهداف الحشد الشعبي من قبل أمريكا عمل إرهابي

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السوداني “يتعهد” بأن يكون الجيش العراقي في مقدمة جيوش العالم
(( الجيش العراقي )) بين التأسيس والتسييس و إعادة خدمة العلم !؟!
كل شيء على الجبهة الإيرانية
مصدر إطاري:رئيس أركان ميليشيا الحشد يدعو خامئني لعقد اجتماع مع الإمام الغايب لبحث استهداف القوات الأمريكية !
الضمير الإيراني العامري:وروح خميني سنقصف كل القواعد الأمريكية في العراق وخارجه
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مصر توقف وساطتها بين حماس وإسرائيل بعد أغتيال العاروري
إسرائيل:سنقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في غزة ما دامت أمريكا وأوروبا معنا
تضارب بالأنباء بشأن وقف القتال في السودان
فلسطين..(22404) شهيداً في 2023
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة بتكثيف القصف الجوي والمدفعي الأعمى على أهلها
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وزارة التجارة:مشاركة 800 شركة عالمية في معرض بغداد الدولي بنسخته الـ(47)
الزراعة النيابية:أزمة الجفاف في البلاد ستبقى قائمة دون إجراء حاسم من قبل الحكومة تجاه إيران وتركيا
نائب كردي سابق:الحكومة الاتحادية الخاسرة مالياً مقابل حكومة البارزاني
نائب كردي يقدم طلبا للسوداني بدفع (700) مليار دينار لحكومة البارزاني لدفع رواتب الموظفين
اليوم ..سعر صرف الدولار=153500 ديناراً
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تحالف الفتح:التهديدات الأمريكية لمقرات الحشد ستواجه برد عنيف
نائب كردي سابق:الحكومة الاتحادية الخاسرة مالياً مقابل حكومة البارزاني
نائب:مؤسسات وزارة النقل ستنهار على يد وزيرها الفاشل
زعيم إطاري:قرار الإطار بتبديل جميع المحافظين ” غير ديمقراطي”
الأمن النيابية: تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
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