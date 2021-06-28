القائد العام: استهداف مقراً للحشد من قبل أمريكا يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة العراقية!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاثنين، ادانة الحكومة للهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية.وقال اللواء رسول في بيان ، ان “هذا الهجوم يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية”.واضاف أن “العراق يجدد رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه، ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات”، داعيا الى “التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله”.واكد المتحدث باسم القائد العام ان “العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات، لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات”. يذكر ان الكاظمي من ضمن المنظومة الايرانية وأحد ادواتها الفعالة في تدمير العراق.