القائد العام يجتمع مع قيادة العمليات المشتركة

القائد العام يجتمع مع قيادة العمليات المشتركة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس (03 أيلول 2020)، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زار مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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