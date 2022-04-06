القائد العام يفتتح أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة

القائد العام يفتتح أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022، الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة.وقال بيان لرئاسة الوزراء ، ان “الكاظمي استمع في مستهل المؤتمر إلى إيجاز استخباري، وتقييم شامل لسير العمليات العسكرية، وجهود متابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها”.واطلع على “إيجازات أخرى تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة تعلقت بالتخطيط والتدريب والاستهداف والتعبئة، فضلاً عن تقديم رؤية العمليات المشتركة لسير العمليات، وتأمين أداء الواجبات، ونجاح عمليات التطهير والملاحقة”.وأصدر عدداً من “التوجيهات المتعلقة بمناهج وضع الخطط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإتمام جهوزية وحدات قواتنا الأمنية، ورفع استعدادها لأداء الواجب والجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، وتدريب قواتنا البطلة، وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية”.

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